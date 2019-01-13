الطالب الألماني ينفي انتماءه إلى داعش

أخبار الآن | برلين- ألمانيا (أ ف ب)

نفى الطالب الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز في شريط فيديو نشره على موقع فيسبوك انتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي.



جاء ذلك بعد يومين من ترحيله من القاهرة، والتي اشتبهت في عزمه على الانضمام للإرهابيين في سيناء.

عبد العزيز البالغ من العمر 23 عاماً قال في الفيديو إنه سافر إلى مصر في 1الول من ديسمبر الفائت بغرض زيارة جده المريض وجدته.

وكانت النيابة في ألمانيا قررت الجمعة التحقيق في أمر عبد العزيز بعدما أوقفته القاهرة ثم رحّلته بعد توافر معلومات لها عن محاولته الانضمام للعناصر الارهابية في سيناء.

وقال عبد العزيز أيضاً: أنا طالب، وأتمنى استكمال المنحة الدراسية التي حصلت عليها بصعوبة وبعد انتظار طويل.

وتابع أنا أُجبرت على تصوير فيديو فوتوغرافي من جهة الأمن المصري وأنا أرفض وأنفي جميع ما قلته في هذا الفيديو.

وكانت السلطات المصرية أوقفت ألمانيين، بعدما اشتبهت في عزمهما على الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، ورحّلت أحدهما، بحسب ما قال مسؤول أمني مصري لفرانس برس .

وقال المسؤول إن الشاب الذي تم ترحيله هو طالب في الجامعة الإسلامية بالسعودية، تم احتجازه منذ أيام عدة حال وصوله الى البلاد وتوافر معلومات أنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء.

وتحتجز السلطات المصرية ألمانياً آخر من أصل مصري (18 عاماً) يحمل اسم عيسى الصباغ كان قادماً من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، وعثرت في حوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء، بحسب ما قال مسؤول أمني لفرانس برس.

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