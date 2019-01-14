بومبيو: اتفقنا مع الرياض على مواصلة خفض التصعيد في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في السعودية، الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتفق وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الالتزام باتفاق السويد في اليمن.

جاء ذلك أثناء استقبال ولي العهد لبومبيو خلال زيارته للرياض والتي بدأت مساء الأحد، ضمن جولته الشرق أوسطية.

وأضاف بيان السفارة، المنشور على حسابها في "تويتر"، أن بومبيو وولي العهد اتفقا على ضرورة مواصلة خفض التصعيد في اليمن، كما اتفقا على ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن.

وبحسب البيان الأمريكي، عبر بومبيو عن امتنانه لدعم السعودية للعملية السياسية الأممية في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن والرياض متفقتان على دعم التقدم السياسي في اليمن، مؤكدة أن الجانبين سيواصلان البناء على الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الأحد إلى السعودية، وكان في استقباله في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

كما شدد بومبيو، خلال لقائه مع الجبير، على ضرورة، ومواجهة "النشاط الخبيث" لإيران.

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