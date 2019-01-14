ترامب: سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أكراد سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تركيا من كارثة اقتصادية إذا شنت هجوما ضد اكراد سوريا، بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب ، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: إن الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا سيحدث أثناء القضاء على ما تبقى من داعش بكل قوة، ومن عدة اتجاهات.

وأضاف، "سوف نهاجم داعش من قواعدنا المجاورة. سندمر تركيا اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد. وسننشئ منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا". وقال "بالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا".

وتابع في تغردية أخرى: "كانت روسيا وإيران والنظام السوري أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش في سوريا وهم أعداءنا الطبيعيين. نحن استفدنا أيضا من الوجود هناك ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. ووقف هذه الحرب اللانهائية!"

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