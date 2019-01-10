قائد ميداني يمني: هجوم الطائرة المسيرة فاشل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مصادر)

بعد الانفجار الذي وقع أثناء عرض عسكري في اليمن، تضاربت الانباء بشأن عدد الضحايا والجرحى، وفي هذا السياق حصلت " أخبار الآن" على تصريح من قائد عسكري ميداني شرح خلاله أنّ الطّائرة المسيرة انفجرت بعيداً عن المنصة الرئيسية، وهو دليل على فشل الهجوم.

وأوضح ان الانفجار لم يؤد الى سقوط قتلى بين افراد القادة العسكريين, الذين كانوا موجودين على المنصة , والتي حاولت الطائرة الوصول إليها وفشلت.

يذكر ان ميشيات الحوثي استهدفت، بطائرة دون طيار، عرضاً عسكرياً كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند في لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية.

المزيد: