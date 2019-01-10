السفير السعودي في اليمن: إيران تقف وراء هجوم العند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه آن الأوان لاتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء فوضى الانقلاب، واستعادة الدولة سيادتها ومؤسساتها ودعماً للشعب اليمني، متهماً إيران بالوقوف وراء هجوم الحوثيين على العند.

واعتبر جابر في تغريدة له عبر "تويتر"، أن ‏استمرار مماطلة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في تنفيذ اتفاقيات السويد ليس بالأمر الجديد، لافتاً إلى أنهم انلقبوا على أكثر من ٧٠ اتفاقاً كان آخرها غدرهم بالرئيس اليمني السابق.

وأضاف السفير السعودي في اليمن: "آن الأوان لاتخاذ لموقف دولي حازم تجاه ذلك، دعماً للشعب اليمني وإنهاءاً لفوضى الانقلاب، واستعادة الدولة ومؤسساتها".

وشدّد جابر على أنّ "العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الخميس في العند، تدلل على أن إيران مستمرة في نقل المعرفة التي تمتلكها الدول إلى الميليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم.

وتابع: "هذا مؤشر خطير لتنامي قدرات الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي يتمدد إرهابها من المنطقة الى أوروبا".

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