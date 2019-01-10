قتلى وجرحى في هجوم حوثي على قاعدة عسكرية في اليمن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

شنت ميليشيات الحوثي الخميس 10 كانون الثاني (يناير) هجوماً بطائرة دون طيار على عرض في قاعدة عسكرية حكومية في محافظة لحج بجنوب اليمن، بحسب ما أعلن مصدر عسكري يمني.

وتحدث وسائل إعلام أن الهدف من الهجوم استهداف قيادات عسكرية في العرض الذي أقيم في قاعدة العند العسكرية جنوبي اليمن.

وتحدث مصدر عسكري التابع لقوات الحكومة اليمنية عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف الجنود، لكن لم يتم الإعلان عن أي حصيلة حتى الآن.

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