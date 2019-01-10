اليماني: الحوثيون يحاولون إجهاض اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي، خالد اليماني، إن الحوثيين يحاولون إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع في السويد.

وأكد اليماني، خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بشأن اليمن، أن 434 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار، سُجل في محافظة الحديدة من قبل الحوثيين، منذ توقيع الاتفاق.

واعتبر مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي، إنه يتوجب عدم استجابة المجتمع الدولي لمماطلة الحوثيين في تنفيذ بنود الاتفاق.

وطالب اليماني، بإدانة من قبل مجلس الأمن الدولي لانتهاكات الحوثيين للاتفاق، لافتاً إلى أن تنفيذ اتفاق السويد ضرورة حتمية قبل المضي قدماً في مشاورات جديدة.

وأضاف: "بنود اتفاق السويد واضحة ولا تحتمل التأويل".

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