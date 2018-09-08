هادي: التجربة الإيرانية لن تنجح في اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إن حالته الصحية جيدة، وأنه سيعود لليمن قريبا.

وأكد هادي خلال كلمة له من مقر إقامته في الولايات المتحدة أنه "لن يتم فرض التجربة الإيرانية في اليمن ولو على رأسه على حد تعبيره.

مشيرا إلى أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف يحاور على مشروع بناء اليمن الاتحادي.

وأوضح الرئيس اليمني أنه يدرك ما يعانيه الشعب اليمني قائلا: "أنا أعرف أنكم تعانون تحت حكم الميليشيات ولكن الفرج قريب وعليكم بالصبر فإن بعد الصبر الفرج."

وخلال الكلمة طمأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشعب اليمني على حالته الصحية مؤكدا أنه سيحل قريباً في أرض اليمن.

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