القوات المشتركة تقترب من ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



اقتربت القوات اليمنية المشتركة بدعم من القوات الإماراتية من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن اليوم ، إثر عملية عسكرية تكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي والقوات الإماراتية نفذت عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي في كورنيش الحديدة، واستطاعت الاقتراب بقوة من ميناء الحديدة الاستراتيجي، حيث تمكنت القوات من دك تحصينات الحوثيين في كورنيش الحديدة والتوغل صوب الميناء وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات

وتأتي هذه العملية عقب رفض الحوثيين المشاركة في مشاورات جنيف التي كان من المفترض أن تعقد أمس الخميس.

وقال مصدر عسكري رفيع في القوات المشتركة "إن الهدف الاستراتيجي للعملية العسكرية هو استعادة الميناء الاستراتيجي ورفع المعاناة عن اليمنيين في تهامة وشمال اليمن".

ويحتل الحوثيون الموالون لإيران ميناء الحديدة الاستراتيجي، حيث صادروا كل المعونات الإغاثية، ناهيك عن استخدامه في تهريب الأسلحة.

مصدر الصورة: getty | Anadolu

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