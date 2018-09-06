التحالف العربي: الحوثيون معروفون بالمماطلة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي لا تمتلك أي قرار في تحركاتها السياسية أو الميدانية، ووصفها بأنها مجرد أداة..

وجاءت تصريحات المالكي تعليقا على عدم حضور وفد الحوثيين إلى مفاوضات جنيف ، والتي قال عنها إنها مناورة وسياسة ومنهجية متبعة من الحوثيين معروفة بالمماطلة وعدم الجدية..

وقال إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلبا بشأن إعطاء تصريح لمغادرة الوفد الحوثي، وتم إعطاء التصريح، ويوم أمس تلقينا طلبا من الأمم المتحدة بإلغاء التصريح".

وأوضح المالكي أن ما أعلنه الحوثيون بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف لم تمنح الوفد الحوثي التصريح لمغادرة طائرتهم، "غير صحيح، وهي محاولة من ميليشيات الحوثي لخلق فرصة لعدم المشاركة".

وقال: "نحن نقدم كافة التسهيلات للجانب السياسي، وملتزمون بدعم الشعب اليمني وحماية الشعب اليمني".

وأشار المالكي إلى تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتين غريفيث، قال فيها إن المحادثات لا بد أن تكون بدون شروط.

وأكد المالكي أن ميليشيات الحوثي قدمت شروطا للأم المتحدة أو المبعوث الخاص للأمين العام (غريفيث)، وهذا دليل على عدم الجدية والتعنت واختلاق الأعذار ".

وذكّر المالكي بمحادثات الكويت مع ميليشيات الحوثي التي استمرت أكثر من 100 يوم، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي جدية من الميليشيات الحوثية".

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