المبعوث الأممي إلى اليمن: مشاورات جنيف قد تتأجل

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مكتب المبعوث الأممي،مارتن غريفيث أن المباحثات اليمنية ستبدأ في جنيف يوم الجمعة.

غريفيث أعرب خلال مؤتمر صحافي، عن أمله في إعادة إطلاق عملية سياسية تؤدي لحل النزاع في اليمن، مؤكدا أنه يسعى لإعادة تفعيل عملية السلام وبناء الثقة بين الأطراف.

على صعيد اخر رجحت مصادر عدم وصول وفد الحوثيين في موعدهم إلى جنيف، مضيفة أنهم وضعوا شروطاً جديدة قد تعيق المفاوضات.

وأردف "لدينا فرصة لتحقيق تقدم باتجاه الحل في اليمن"، مشيرا إلى أن إطلاق سراح السجناء من بين أهم إجراءات بناء الثقة، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن.

كما أعرب غريفيث عن أمله في عدم وقوع أي عمل عسكري استفزازي يعرقل مفاوضات جنيف، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار ليس شرطا لبدء المشاورات.

المصدر قال إن الوفد الحوثي يشترط السماح بنقل جرحاهم خارج صنعاء للعلاج.

وفي صنعاء، أكدت مصادر مقربة من قياة الميليشيات الانقلابية أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر اليوم، فيما يصل وفد الحكومة الشرعية اليوم إلى جنيف.

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