الجيش اليمني يحرر وادي المحجر في باقم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بعد نجاح الجيش الوطني اليمني، في السيطرة على آخر المرتفعات في مديرية باقم بصعدة، باتت الاستعدادات شبه جاهزة لخوض المعركة البرية في المحافظة ، وبالتحديد في حي المحجَر ووادي المحجَر المحررين.

كما واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدمها الميداني في مديريةِ حَيْفَان جنوبي محافظة تعز ، من أجل القضاء على الحوثيين .



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