خسائر فادحة للحوثيين في اليمن

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (وكالات)

قُـتلَ اربعةُ قياديين من مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك مع الجيش اليمني بجبهة الملاجم في محافظة البيضاء، وسط البلاد. كما قتل قياديان حوثيان، في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض، بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، وهما أدهم حسن عبدالله درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مساعدِ قائد محور بيحان، المقدم عبدالوهاب بحيبح، قوله إن أربعةً من قياداتِ المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم خلال معارك في منطقة البياض بجبهة الملاجم في البيضاء.

وقال بحيبح إن القيادات الحوثية الـ4 هم مشرف ما تسمى العمليات الخاصة للمليشيا في الوهبية والملاجم، أحمد عبدالوهاب هادي حسين حطبة، وهو من أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة، والقيادي، علي أحمد يحي ناجي، المكنى بأبو فتح، مشرف ما يسمى بالإسناد الخفيف، والذي ينحدر من محافظة عمران.

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