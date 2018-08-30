​​​​​​​الهلال الأحمر الإماراتي يكافح "حمى الضنك" في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مكتبِ الصحةِ والسكان بمحافظة شبوة اليمنية، حملةً لمكافحة وباء "حمى الضنك"، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في البلاد.

وتستهدفُ حملةُ الرش الضبابي التي تنفذها فِرَقٌ مختصة وتستمر ستة 6 أيام، مكافحةَ البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة ومنها حمى الضنك، في جميع الأحياء السكنية بمديرية عتق.



وتوجه علي الكندي وكيل محافظة شبوة في كلمته الافتتاحية للحملة بجزيل الشكر للإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً ولذراعها الانساني "هيئة الهلال الأحمر" على ما تقدمه من أعمال إنسانية تمس حياة الشعب اليمني، مؤكداً أن الحملة نبراس لما يعتزم القائمون عليها للتعبير عن أهمية حياة وصحة الشعب اليمني.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة سلطان النعيمي إن "الهيئة مولت الحملة من أجل المساهمة في القضاء على وباء حمى الضنك والحد من انتشار الحميات الفيروسية الأخرى التي أصابت وحصدت أرواح الكثيرين في محافظة شبوة، في استجابة سريعة بعد إعلان الجهات الصحية أخيراً في اليمن تفشي حمى الضنك بصورة غير مسبوقة ما حدا بالهلال الأحمر إلى التدخل العاجل للبدء الفوري في عمليات المكافحة لدرء مخاطرها على حياة السكان".

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي سيبذل أقصى جهوده في سبيل القضاء على هذا الوباء، متمنياً للمرضى الشفاء وللجميع الصحة والعافية وللجهات المسؤولة التوفيق في القيام بواجبها على أكمل وجه.

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