الجيش اليمني يحبط هجمات للحوثيين في مديرية حيران

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

أفشلت قواتُ الجيشِ الوطني اليمني، هجماتٍ متعددة لميليشياتِ الحوثي، في مديريةِ حيران بمحافظةِ حجة الحدودية مع السعودية.

وقالت مصادر ميدانية إن المتمردينَ شنوا هجماتٍ على مواقعِ القواتِ الحكومية في مركزِ مديريةِ حيران، بهدفِ احتلاله ، بعد عدةِ أيامٍ من استعادةِ القواتِ الحكومية السيطرةَ عليه.

وفشل الحوثيون في التقدم، بعد تدخل مقاتلات التحالف العربي، وشنه عدة غارات.

وأسفرت المعارك والغارات الجوية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين الذين فروا باتجاه المزارع شرق وجنوب حيران.

اقرا ايضا

اليمن يدعو مجلس الأمن لفتح تحقيق في تدخلات حزب الله