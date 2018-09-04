القضاء على عشرات الحوثيين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت مصادر عسكرية مقتل وإصابة نحو 400 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى"، في جبهة مران، جنوبي غرب محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري تابع لوزراة الدفاع اليمنية إن قوات اللواء الثالث أفشلت بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، المحاولات الحوثية الكثيرة لاستعادة المواقع التي خسرتها في معارك عديدة وكبدتها نحو 400 قتيل وجريح.

وأوضح المصدر، أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ميدانية، أبرزهم المدعو أحمد إسماعيل سفيان، قائد ما تسمى كتيبة بدر، والمدعو على محمد شيخ قائد ما تسمى كتيبة مران.

وأكد المصدر أيضاً مقتل عدد من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين في المعارك، مشيراً إلى نقل جثثهم مع جثث قيادات الميليشيا إلى مستشفى "شعارة" في منطقة النظير، بمديرية رازح، بعد إخلاءه من المرضى، ووضع حراسة خاصة عليه.

وأفاد المصدر، أن مقاتلات التحالف العربي دمرت 4 أطقم تابعة للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها.

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