الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية حيفان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الجيش اليمني كبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت فيها مواقع ومعدات للمليشيات.

وأكد القائد الميداني لجبهة حيفان وافي الغبس، في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة شنت هجوماً عكسياً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيفان، تمكنت خلاله من تحرير "جبل ذيبان" و"جبل المنظر" الاستراتيجيين، وسط اندحار الميليشيا الانقلابية وسقوط عدداً من عناصرها ما بين قتيل وجريح.

وأضاف الغبس أن أبطال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم من عدة محاور لاستكمال تحرير مديرية حيفان بالكامل، فيما تنفذ ميليشيا الحوثي محاولات، يائسة، لاستعادة مواقع خسرتها سابقاً من خلال الدفع بتعزيزات من ناحية القبيطة والأحكوم.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بـ 6 غارات جوية مواقع وتعزيزات الميليشيات في حيفان، وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي وتدمير مدفع 23، إضافة إلى إحراق "طقم" كان يحمل ذخائر لميليشيا الحوثي.

اقرا ايضا

القضاء على عشرات الحوثيين في اليمن

خسائر فادحة للحوثيين في اليمن