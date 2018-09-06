وفد الحكومة اليمنية قد ينسحب من جنيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألمح وفد الحكومة الشرعية اليمنية إلى إمكانية مغادرة محادثات جنيف في حال عدم وصول وفد المتمردين الحوثيين خلال الساعات المقبلة.



من جانب آخر قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن ميليشيات الحوثي مجرد أداة في يد إيران وميليشيات حزب الله اللبناني.



الى ذلك قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إن الحكومة اليمنية تعدّ رداً رسمياً على التقرير الأممي، مضيفاً "ندرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما أثبت عدم حياديته"، مؤكداً أن هدف التقرير الأممي "الضغط علينا للقبول بتسوية ما".

وقال عسكر إن التقرير لم يُشر إلى زراعة الحوثيين للألغام، كما لم يُشر إلى اتخاذ الحوثيين من المدنيين دروعاً بشرية. وأضاف أن التقرير الأممي لم يغطِ كل اليمن ولا الفترة الزمنية للحرب.

وأشار إلى أن التقرير الأممي لم يتحدث عن أي من تجاوزات الحوثيين، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي نهبت أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي.

ونوَّه عسكر إلى أن التظاهرات الشعبية بسبب الوضع المعيشي طبيعية، مضيفاً: "نحتاج إلى مزيد من الدعم للحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية".



اقرا ايضا

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية حيفان

الجيش اليمني يحرر وادي المحجر في باقم