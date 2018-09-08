الجيش اليمني يعترض زورقاً حوثياً في البحر الأحمر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكن الجيش اليمنى بدعم من تحالف العربي لدعم الشرعية، من ضبط زورق مفخخ وجهه الحوثيون بإتجاه المياه الدولية فى البحر الأحمر.

وقالت مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية إن الزورق المفخخ بعبوات ناسفة والمسير من قبل الحوثيين، كان يسير بسرعة عالية تتجاوز 35 ميلا في الساعة، فى طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض أحد السفن التجارية هناك، إلا أن الفرق العسكرية البحرية تمكنت من اعتراضه حتى تمكنوا من إيقافه فى أحد الجزر غير الآهلة بالسكان.

وفي الحديدة اقتربت القوات اليمنية المشتركة بدعم من القوات الإماراتية من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن ، إثر عملية عسكرية تكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي والقوات الإماراتية نفذت عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي في كورنيش الحديدة، واستطاعت الاقتراب بقوة من ميناء الحديدة الاستراتيجي، حيث تمكنت القوات من دك تحصينات الحوثيين في كورنيش الحديدة والتوغل صوب الميناء وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات

وتأتي هذه العملية عقب رفض الحوثيين المشاركة في مشاورات جنيف التي كان من المفترض أن تعقد الخميس.

وقال مصدر عسكري رفيع في القوات المشتركة "إن الهدف الاستراتيجي للعملية العسكرية هو استعادة الميناء الاستراتيجي ورفع المعاناة عن اليمنيين في تهامة وشمال اليمن".

ويحتل الحوثيون الموالون لإيران ميناء الحديدة الاستراتيجي، حيث صادروا كل المعونات الإغاثية، ناهيك عن استخدامه في تهريب الأسلحة.

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