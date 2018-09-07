المبعوث الأممي حول اليمن يواصل مشاوراته في جينيف

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)

يواصل المبعوث الأممي حول اليمن، مارتن غريفيث مشاوراته مع الوفد الحكومي اليمني ، حيث التقى في جنيف أيضاً دبلوماسيين ويواصل العمل على ضمان حضور وفد الحوثيين إلى جنيف.

المشاورات الجارية وفق المتحدثة باسم غريفيث تشمل إجراءات بناء الثقة ومن ضمنها قضية الأسرى والممرات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء وقضايا اقتصادية.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن في وقت سابق أن اليوم الجمعة لن يشهد انعقاد أي اجتماعات حول اليمن في جنيف.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الوفد الحكومي اليمني قرر البقاء في جنيف رغم إلغاء الاجتماعات وإعطاء وقت لجهود واتصالات غريفيث الهادفة لإقناع الحوثيين بالحضور.

وكان المبعوث الأممي قد أبدى خلال جلسة مع الصحفيين تشككه من تمكن وفد الميليشيات من الوصول إلى جنيف يوم الغد.

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يشار إلى أن المشاورات كان مقررا لها أن تنعقد اليوم إلا أن تخلف وفد الميليشيات عن الحضور أدى إلى تأجيل انطلاقها.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد كشف أمس الخميس، أن خلافات بين الحوثيين تحول دون مجيئهم للمشاورات في جنيف.

وقال اليماني، وهو رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات جنيف، إنه "لن ننتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية في جنيف".

وأكد اليماني أنه "لم نعط أي مهلة أو إنذار للطرف الآخر، هذا من مهمة المبعوث الأممي"، مارتن غريفيث.

وشدد على أن "طائرة الأمم المتحدة جاهزة في جيبوتي للانتقال إلى صنعاء، ونقل وفد الحوثيين"، معتبراً أن قضية نقل الجرحى "مشكلة مفتعلة".

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