البرلمان العراقي يؤجل جلساته إلى 15 من أيلول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادَ التلفزيونُ العراقي بأن الكتلَ السياسية، اتفقت على استمرار جلسةِ البرلمان إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، لانتخابِ رئيسِ المجلسِ ونائبيه.



وفَشِلَ البرلمانُ العراقي الجديد في انتخابِ رئيسٍ له خلال الجلسة الأولى، وَسَطَ فوضى سادت المكان نتيجةً للخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثرَ عددا"، التي سَتُكَلَفُ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسته الأولى الإثنين عقب الإعلان عن تشكيل التحالفات في وقت سابق، وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الخدمات والإعمار.

وقال "تسلمنا الحكومة والعراق بحالة ضياع بسبب احتلال داعش". مؤكدا أن العراق وقتها كان بعزلة دولية وإقليمية.

وأضاف العبادي أن العراق أخذ مكانته التي يستحقها في محيطه العربي والإقليمي.

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.

وفتح زيني، باب الترشيح لرئاسة البرلمان، لكن لم يجر التصويت على الأسماء المرشحة، وأبرزها السياسي السني البارز أسامة النجيفي، جراء الخلافات والفوضى التي سادت الجلسة بسبب الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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