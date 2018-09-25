العثور على ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

أخبار الآن | ميدي - اليمن (وكالات)

عَثرت فرق التشكيل البحري في الجيش اليمني على ألغام بحرية، زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وأكد مصدر عسكري أنه تم العثور على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي ، زرعتها الميليشيات قبل فرارها من المدينة.

ولفت المصدر إلى أن فرق التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة تقوم بدوريات متواصلة ومهام ٍ استطلاعية مستمرة في سواحل وجزر البحر الأحمر لتأمينها.

يأتي ذلك فيما كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن وجود سفينة إيرانية في البحر الأحمر منذ فترة طويلة، تمثل غرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه ميليشيات الحوثي.

وأوضح أنها سفينة حربية رغم أنها مسجلة كتجارية، لافتاً إلى أن رصد التحالف كشف أنها تحتوي أجهزة الاتصالات الفضائية والرادارات كما تحوي مناظير بعيدة وأجهزة تنصت.

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