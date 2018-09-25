قرقاش: حزب الله يسعى للزج بلبنان في أزمة اليمن

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مليشيا حزب الله تسعى إلى الزج بلبنان في أزمة اليمن..

وقال قرقاش، إن هناك بُعدا إيرانيا في أزمة اليمن لم يكن موجودا في الأزمات السابقة ، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتكوين مليشيا حزب الله جديدة في اليمن.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن مليشيا حزب الله في لبنان تكونت بدعم إيراني مباشر، موضحا أن تدخل المليشيا في اليمن هو امتداد لمحاولات النظام الإيراني المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة.



وتابع قرقاش أن آخر ما تسعى إليه المليشيات الانقلابية والإرهابية في اليمن هو الوصول لحل سياسي للأزمة، الأمر الذي دلل عليه مشهد مشاورات السلام الأخيرة في جنيف.

وكشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنه منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن مارس/آذار 2015 قام التحالف العربي لدعم الشرعية بالإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة مع حزب المؤتمر في اليمن، بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح قرقاش "الاتصالات مع حزب صالح لم تنقطع، لرؤيتنا في أن العلاقات بينه وبين مليشيا الحوثي غير طبيعية ولم تكن لتدوم أبدا وستنتهي بمأساة".

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أن اليمن عانى تاريخياً من عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دوما داعمة للتنمية والاستقرار في اليمن.

وأكد قرقاش أن أولويات الدول الكبرى تغيرت، والإمارات مقتنعة بأن هناك مسؤولية على دول المنطقة في الحفاظ على أمن المنطقة.

في سياق متصل، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إنه لا جديد بشأن أزمة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، وعلى الدوحة أن تغير نهجها في الوطن العربي.

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