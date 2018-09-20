إيران تؤسس "حزب الله" الجديد في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن أن إيران شكلت نواة مشروع في أفغانستان، يطلق عليه "حزب الله الأفغاني"، على غرار مليشياتها في لبنان، في خطوة جديدة تمهد للسيطرة على كابول، عبر هذه المليشيا بعد تجربتها في سوريا ولبنان والعراق.

على غرار ما أنتجت طهران من ميليشيات تابعة لها في لبنان والعراق ، فإنها تسارع إلى بسط نفوذها في أفغانستان .. هذا ما كشفت عنه صحيفة ( لوفيغاغو ) الفرنسية في تقرير لها ، مضيفة أن إيران شكلت نواة مشروع في أفغانستان يطلق عليه "حزب الله الأفغاني " ...

وتنقل الصحيفة أن مجموعة قدمت من طهران في يوليو الماضي حيث اجتمعوا سرًا مع 5 شبان أفغان لتشكيل نواة مشروع "حزب الله الأفغاني" ، وتلفت الصحيفة إلى أن اختيار الشبان الأفغان لم يكن عشوائيًا، فهم متعلمون ، وبعضهم تلقى تعليمه في إيران ، ويعملون في قطاعات مختلفة ، وقد تم تحديدهم على أنهم "نقطة محورية" محتملة.

ويشير ما كشفته الصحيفة إلى مرحلة جديدة من التدخل الإيراني في أفغانستان من أجل بسط النفوذ عبر عناوين مختلفة تتأرجح بين الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى السياسي المسلح ، ويرجح أن تتعزز هذه الجهود لواء “فاطميون” الذي شكلته طهران من الأفغان وأرسلته للقتال في سوريا، ما يمكنه من العودة مع انحسار الحرب بعد 7 سنوات دامية وخلق مظلة مسلحة للحزب الإيراني في أفغانستان.

تقرير أمريكي سنوي، أكد أن إيران ظلت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في 2017، إذ استخدمت مليشيا الحرس الثوري وتنظيم حزب الله في لبنان للقيام بأنشطة مرتبطة بالإرهاب ومزعزعة للاستقرار بحسب ما أكد التقرير، وفي تقرير عن الحرب الأمريكية ضد الإرهاب في جميع أنحاء العالم، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها، من أن تنظيمي داعش والقاعدة وأتباعهما تمكنوا من التأقلم مع خسائرهم بانتهاج أسلوب التفرق، الأمر الذي جعل التحرك العسكري ضدهم أكثر صعوبة بعد أن قطعت الولايات المتحدة وشركاؤها شوطا كبيرا ضد الجماعات الإرهابية العام الماضي.

معنا من الكويت العقيد ركن متقاعد د. فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن و السلام

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