الخارجية الأمريكية: القاعدة وداعش وإيران تهدد امريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تنظيم القاعدة وداعش، وإيران كيانات تهدد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران لا تزال الراعي الأكبر للإرهاب.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تهديد إيران أصبح عالميًا، وامتد من البحرين إلى اليمن ولبنان.

فيما قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك اليوم الأربعاء ، إن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماعات للأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل.

وقال للحضور فى معهد هدسون "الاتفاق الجديد الذى نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير ، نحن نسعى لإبرام معاهدة".

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