البرازيل تعتقل أبرز ممولي حزب الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



اعتقلت السلطات البرازيلية اسعد احمد بركات الذي يعد احد اكبر ممولي حزب الله اللبناني.



وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيغواسو الحدودية، الجمعة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت باراغواي أعلنت في أواخر أغسطس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق بركات.

وجاءت المذكرة بعد أن أمر رئيس باراغواي، ماريو عبده بينيتيز، بفتح تحقيق بشأن الرجل، في خطوة اعتبرت تحولا في سياسات حكومات في أميركا اللاتينية بشأن "غض الطرف" عن نشاطات الميليشيات.

وكان بركات قد حصل على جنسية باراغواي عام 1989، لكنها سحبت منه في عام 2003 بموجب قرار من محكمة العدل العليا، إلى أن تمكن في أبريل الماضي من الحصول على جواز سفر جديد.

وينتمي بركات لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في "منطقة الحدود الثلاثية" بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بركات عام 2004 لتمويله حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006.

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