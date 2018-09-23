عاجل

الملك سلمان يوجه بتمديد اجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق اليوم الأحد، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم غد الاثنين 24 سبتمبر أيلول الحالي.

ويعود تاريخ العيدِ الوطني السعودي إلى المرسوم الملكى الذى أصدرهُ الملك المؤسس عبد العزيز ويقضى بتحويل اسمِ الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الـ 23 سبتمبر 1932.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

إقرأ أيضاً:

الجسمي والماجد يطرحان اعمال فنية جديدة احتفالا باليوم الوطني

دبي تستقبل رحلة للخطوط السعودية بالتحية المائية

#اليوم الوطني88 #اليوم الوطني السعودي #السعودية #الملك سلمان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...