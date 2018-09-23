الملك سلمان يوجه بتمديد اجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق اليوم الأحد، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم غد الاثنين 24 سبتمبر أيلول الحالي.

ويعود تاريخ العيدِ الوطني السعودي إلى المرسوم الملكى الذى أصدرهُ الملك المؤسس عبد العزيز ويقضى بتحويل اسمِ الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الـ 23 سبتمبر 1932.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

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