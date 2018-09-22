مقتل 2 من طياري الجيش السوداني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش السوداني، قتل اثنين من طياريه في حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية شمالي الخرطوم، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إنه ونتيجة لعطل فني مفاجئ تحطمت طائرة تدريب عسكرية في منطقة الكوداب شمال البلاد ، وأكد البيان أن الحادث أدى إلى مقتل طاقمها المكون من ضابطين

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هما الرائد طيار خالد عبد الله عبد الرحيم، والنقيب طيار جاسم علي خوجلي". وتحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني الإثنين الماضي في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 من الذين كانوا على متنها إصابات متفاوتة.

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