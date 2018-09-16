الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية



أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (وكالات)

أدى وزراء حكومة الوفاق الوطني بالسودان، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير.

وأصدر البشير السبت، مرسوما جمهوريا بتعيين 20 وزيرا اتحاديًا، وكلف رئيس الوزراء الحالي معتز موسى سالم، بمهام وزارة المالية، بديلًا للخبير الدولي عبد الله حمدوك، الذي اعتذر عن تولي المنصب.

ووفقًا للمرسوم، تم تعيين وداد يعقوب، وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية، بدلا عن سمية أبو كشوة التي اعتذرت عن المنصب، حسب وسائل إعلام محلية، عقب الإعلان عنها ضمن التشكيل الوزراي الخميس الماضي.

فيما شمل المرسوم، تعيين عمر سليمان وزيرًا للثقافة والسياحة والآثار، وهي الوزارة الوحيدة التي لم يعلن، الخميس، عن من يشغلها في التشكيل الحكومي الجديد.

والخميس، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعد أيام من حل الحكومة السابقة وسط مصاعب اقتصادية تمر بها البلاد.

وتعتبر الحكومة الجديدة "مُصغرة"؛ حيث ضمت 20 وزيرا اتحاديا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة)، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 31 وزيرا اتحاديا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 40%. ‎

والأحد الماضي، أعلن الحزب الحاكم، "حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وتسمية معتز موسى سالم رئيسًا للحكومة الجديدة".

وبعدها بيوم، أدى نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، اليمين الدستورية أمام البشير.

وتعتبر الحكومة المعلنة الخميس النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني.

وفي 14 مايو/آيار الماضي، أجرى الحزب الحاكم تعديلا جزئيا في تلك الحكومة طال 8 وزراء و5 وزراء دولة.

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