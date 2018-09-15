محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي الجديد
أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)
فاز النائب عن كتلة المحور الوطني محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي إثر حصوله على ١٦٩صوتا من تصويت 298 نائبا حضروا جلسة البرلمان السبت.
و قال الحلبوسي في كلمة عقب فوزه بمنصب رئيس البرلمان العراقي في دورته التشريعية الرابعة إنه سيعمل بالتعاون مع النواب على الإسراع بتشريع القوانين التي تخدم الشعب العراقي.
و النائب محمد ريكان الحلبوسي هو مهندس وحاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير بالهندسة من الجامعة المستنصرية في بغداد , وهو من محافظة الأنبار و من مواليد 1982 , وكان نائبا في مجلس النواب العراقي للدورة السابقة قبل أن يتم إخيتره ليكون محافظا للأنبار ثم رشح في الانتخابات التشريعية السابقة وفاز بعضوية البرلمان العراقي عن قائمة يتزعمها رئيس كتلة الحل أبن عمه جمال ناصر دلي الكربولي.
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