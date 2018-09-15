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محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي الجديد

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)‏

فاز النائب عن كتلة المحور الوطني محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي إثر ‏حصوله على ١٦٩صوتا من تصويت 298 نائبا حضروا جلسة البرلمان السبت.‏

و قال الحلبوسي في كلمة عقب فوزه بمنصب رئيس البرلمان العراقي في دورته ‏التشريعية الرابعة إنه سيعمل بالتعاون مع النواب على الإسراع بتشريع القوانين ‏التي تخدم الشعب العراقي.‏

و النائب محمد ريكان الحلبوسي هو مهندس وحاصل على شهادتي البكالوريوس ‏والماجستير بالهندسة من الجامعة المستنصرية في بغداد , وهو من محافظة ‏الأنبار و من مواليد 1982 , وكان نائبا في مجلس النواب العراقي للدورة ‏السابقة قبل أن يتم إخيتره ليكون محافظا للأنبار ثم رشح في الانتخابات ‏التشريعية السابقة وفاز بعضوية البرلمان العراقي عن قائمة يتزعمها رئيس ‏كتلة الحل أبن عمه جمال ناصر دلي الكربولي.‏

 

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