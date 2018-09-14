السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (وكالات)

أعلن الحزب الحاكم في السودان عن تعيين وزراء جددا للمالية والداخلية والموارد المائية، ليل الجمعة، بعد أيام من قرار الرئيس السوداني، عمر البشير حل حكومة الوفاق الوطني، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقال مسؤول بالحزب إن عبد الله حمدوك تولى وزارة المالية، وشغل أحمد بلال عثمان منصب وزير الداخلية، وعُين خضر محمد قسم الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء.

وأبقى الحزب الحاكم على عدد من وزرائه في مناصبهم السابقة، كالدفاع ورئاسة الجمهورية والخارجية، وديوان الحكم الاتحادي.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجدية القسم مساء الجمعة، بعد اعتمادها وإعلانها من قبل حزب المؤتمر الوطني، وكان الرئيس السوداني قد حل حكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، وعين معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء.



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