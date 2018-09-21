مقتل طيارين عسكريين في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل طياران سودانيان على خلفية تحطم طائرتهما العسكرية اثناء مهمة تدريب بالقرب من أم درمان في العاصمة الخرطوم، كما أعلن الجيش في حادث جديد يضرب الأسطول المتهالك.

وقال العميد أحمد خليفه الشامي المتحدث باسم الجيش في بيان إن طائرة تدريب عسكرية تحطمت في منطقة الكوداب شمالي أم درمان بعد اقلاعها من قاعدة تدريبية ليلية". وأضاف أن هذا الحادث "أدى الى استشهاد طياريها الاثنين".

حيث تحطمت مروحية عسكرية في ولاية دارفور الغارقة في الحرب اثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.

واكد الجيش إنقاذ كل ركابها الذين لم يعلن عن عددهم رغم اشتعال النيران في المروحية.

ويتكون معظم الأسطول الجوي السوداني من طائرات روسية الصنع، وقد عانى خلال السنوات القليلة الماضية من حوادث عدة. ويلقي الجيش باستمرار باللوم على المشكلات التقنية والطقس السيء.



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