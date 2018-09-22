سقوط مقذوفات حوثية على منزل في محافظة العارضة السعودية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

قال المقدم يحيى القحطانى، المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان فى المملكة العربية السعودية، إن فرق الدفاع المدنى باشرت، الجمعة، بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضى اليمنية على منزل سكنى بمحافظة العارضة.



وأضاف المسئول السعودى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المقذوفات الحوثية نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدنى المعتمدة فى مثل هذه الحالات

وكانت الميليشيات الموالية لإيران أطلقت قبل يومين مقذوفات على منزل بمحافظة ظهران الجنوب، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية، دون أن يتسبب في إصابة أحد.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، أطلقت الميليشيات الموالية لإيران ما نحو 200 صاروخ على الأراضي السعودية.

ودأبت ميليشيات الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية في السعودية في الآونة الأخيرة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لها باستمرار.



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