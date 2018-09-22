سعودي يرسم جدارية للملك المؤسس بارتفاع 48 مترا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

جسد الفنان التشكيلي السعودي بدر منصور البلوي حبه لوطنه، في ذكرى اليوم الوطني للمملكة، برسم أكبر جدارية على مستوى العالم، لصورة المؤسس الملك ”عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود” عن طريق فن الجرافيك بعرض 12 مترًا، وارتفاع 48 مترًا، لتكتمل صورتها بأعلى ارتفاع داخل محافظة طريف شمال السعودية.

ورسم البلوي، الجدارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88، على واجهة برج خزان الماء الواقع على امتداد طريق الشمال الدولي، الذي يصل ارتفاعه إلى 18 طابقًا، وسيتم تدشين اللوحة في اليوم الوطني الأحد المقبل.

وقال البلوي: "إن الفكرة انطلقت من محافظ طريف بدر بن نجر، وتم دعم الفكرة من قبل رئيس بلدية طريف عودة العنزي، وهناك تكملة للرسمة بالعلم السعودي بحجم أكبر من الرسمة، وسيتم استكمالها بعد احتفالية اليوم الوطني".



إقرأ أيضاً:

سفارة السعودية في أمريكا تستذكر الملك الراحل عبد العزيز

دبي تستقبل رحلة للخطوط السعودية بالتحية المائية