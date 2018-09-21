سفارة السعودية في أمريكا تستذكر الملك الراحل عبد العزيز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ88، عددت فيه مآثر خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد العزيز آل سعود.

وكتبت السفارة في تعليقها على الفيديو: "منذ 88 عاماً، قام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد معظم شبه الجزر العربية وأنشأ المملكة العربية السعودية. منذ ذلك الحين أصبحت المملكة إحدى دول العشرين الأكثر نجاحاً".

ودعت السفارة مواطنيها إلى مشاركتها في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ88 يوم الاحد المقبل.

88 years ago, King Abdulaziz Al Saud unified most of the Arabian Peninsula and established the Kingdom of Saudi Arabia. Since then, the Kingdom has transformed into a successful, G20 country. Join us next Sunday @NationalHarbor to celebrate our national day #Saudi88 pic.twitter.com/Y6YaTc1UI7 — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) September 20, 2018