مسؤول أمريكي: دفاعات النظام أسقطت الطائرة الروسية دون قصد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مسؤول أمريكي ان دفاعات النظام السوري هي من اسقطت الطائرة الروسية المفقودة عن طريق الخطأ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت ان مطار حميميم فقد الاتصال بطائرة روسية من طراز ايل -20 كانت تقل 14 عسكريا .

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان النظام السوري استهداف مؤسسة الصناعات التقنية وقاعدة حميميم في اللاذقية واستهداف مواقع عسكرية اخرى في حماة وحمص بصواريخ مجهولة المصدر قادمة من البحر.

واشار الرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف على مؤسسة الصناعات الثقيلة في اللاذقية اسفر عن سقوط عدد من الجرحى من قوات النظام وعسكريين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان فرقاطة فرنسية متمركزة في البحر المتوسط اطلقت من على متنها صواريخ باتجاه السواحل السورية.

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