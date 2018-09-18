جرحى من قوات النظام وعسكريين جراء القصف على اللاذقية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر لم يسمها أن أكثر من 10 عناصر من العسكريين وقوات النظام أصيبوا بجروح، وبعضهم إصاباتهم بليغة، جراء استهداف مؤسسة الصناعات التقنية وقاعدة حميميم في اللاذقية.

وكانت وسائلُ إعلام النظام السوري قالت إن قوات النظام تصدت لهجوم ٍصاروخي قادم من البحر باتجاه اللاذقية وحمص وحماة.

واشار اعلام النظام الى أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس اطلقت مضاداتٍ جوية تجاه صورايخ قالت انها مجهولة المصدر.

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