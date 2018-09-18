الدفاع الروسية: فرقاطة فرنسية اطلقت صواريخ تجاه سواحل سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية ان الفرقاطة "اوفيرن" الفرنسية اطلقت من على متنها صواريخ باتجاه السواحل السورية.

واضافت الوزارة ان قاعدة حميميم العسكرية فقدت الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 كانت تقل 14 عسكريا .

وأطلقت وزارة الدفاع من قاعدة حميميم عملية بحث وإنقاذ في المكان الذي فقدت فيه الطائرة الروسية.

ياتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان النظام السوري استهداف مؤسسة الصناعات التقنية وقاعدة حميميم في اللاذقية واستهداف مواقع عسكرية اخرى في حماة وحمص بصواريخ مجهولة المصدر قادمة من البحر.

واشار الرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف على مؤسسة الصناعات الثقيلة في اللاذقية اسفر عن سقوط عدد من الجرحى من قوات النظام وعسكريين.

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