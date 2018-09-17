طهران: نعرف من أحرق قنصليتنا في البصرة

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

زعم الحرس الثوري الإيراني أنه تعرف على من خطط للهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة جنوبي العراق , مشيرا الى الاعلان عن تفاصيل الحدث قريبا على حد تعبيره.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا يزدي قال إن طهران تعرف من أين تم التخطيط لحرق قنصلية بلاده في البصرة, في وقت خرجت تظاهرات منددة بإعتقال محتجين على خلفية حرق القنصلية الايرانية.

وإقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين من التدخلات الإيرانية في العراق الاسبوع الماضي مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة جنوبي البلاد التي تشهد إحتجاجات واسعة على خلفية مطالب اجتماعية وخدمية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

واعتقلت قوات الأمن العراقية 30 ناشطاً تظاهروا للتذكير بالضحايا المحتجين الذين قضوا خلال مواجهات مع قوات الأمن ومع ميليشيات تابعة لإيران تحاول القضاء حركة الاحتجاج المتصاعدة ضد تدهور الخدمات والبطالة والتدخلات الإيرانية في العراق.

و كانت وسائل إعلام إيرانية نشرت قوائم بأسماء شباب عراقيين إتهمتهم طهران بحرق قنصليتها في مدينة البصرة.

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