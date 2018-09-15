اعتقال عراقيين على خلفية إحراق القنصلية الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت قوات الأمن العراقية عددا من المتظاهرين في محافظة البصرة جنوبي البلاد، على خلفية إحراق القنصلية الإيرانية في المحافظة قبل أيام، خلال احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.

إذ أحرق عدد من المحتجون في ال7 من الشهر الجاري، القنصلية الإيرانية فضلا عن عدد من المباني الحكومية على إثر مواجهات مع قوات الأمن العراقية.

واندلعت الاحتجاجات في المدينة الغنية بالنفط بسبب فقر الخدمات وتلوث مياه الشرب، وقد تحولت إلى إدانة الطبقة السياسية في العراق بالكامل.

وأعلنت السفارة الإيرانية في العراق قبل أيام نقل قنصليتها إلى مقر جديد في البصرة.

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