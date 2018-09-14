إصدار مذكرة قبض بحق محافظ البصرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت محكمة عراقية مذكرة قبض بحق محافظ البصرة، أسعد العيداني، بعد دعوى قضائية ضده من قبل قائد شرطة المحافظة.

وتداولت وسائل الإعلام نسخة عن مذكرة القبض الصادرة عن "محكمة تحقيق" مدينة بعقوبة، شرق بغداد، مشيرة الى ان مذكرة القبض الصادرة عن "محكمة تحقيق" مدينة بعقوبة، شرق بغداد جاءت وفق المادة 433 من قانون العقوبات، والتي تخص "القذف والتشهير".

ووفقا لمصادر، فإن وزارة الداخلية العراقية وقائد شرطة البصرة، رفعا دعوى قضائية ضد المحافظ.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين فضلا عن تعرض مقار حكومية وحزبية للحرق.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت الماضي، عن حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة، مشيرة إلى أن 15 شخصا قتلوا فيما أصيب 190 آخرين بجروح.

ووفقا صحيفة السومرية نيوز العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن "حصيلة الأسبوع الماضي في البصرة بلغت ١٥ شهيدا و١٩٠ جريحا من المتظاهرين والقوات الأمنية بإصابات مختلفة الأنواع والخطورة".

ولا تزال البصرة تعيش توترا على خلفية خروج عشرات التظاهرات الغاضبة، خلال الأسابيع المنصرمة، احتجاجا على البطالة والفساد الإداري، إلى جانب انهيار البنى التحتية.

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