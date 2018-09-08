استهداف القنصلية الأمريكية ومطار البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق - (وكالات)

كشف مصدر يعمل في مطار البصرة الدولي السبت، أن قذائف سقطت قرب القنصلية الأمريكية والمطار دون أن تتسبب بأضرار أو إصابات.

وقال المصدر إن ثلاث قذائف سقطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من القنصلية الأمريكية ومطار البصرة الدولي، مبينا أن القذائف سقطت بعيدا عن بناية المسافرين ومواقع الطائرات، ولم تتسبب بأي إصابات أو أضرار، كما لم تؤثر على حركة السفر عبر المطار..

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ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن "القذائف على الأرجح كانت تستهدف القنصلية الأميركية التي تقع بجوار المطار".وكانت البصرة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات شديدة تضمنت إحراق مقار مؤسسات حكومية ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلا عن القنصلية الإيرانية العامة، واقتحام مستشفى لجرحى الحشد الشعبي.

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