العبادي يزور البصرة بعد موجة الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها البصرة.

ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من الجفاف من سوئها، إذ أدى إلى تقلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

وعقد البرلمان السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وعدد من وزرائه لمناقشة الأزمة.

ووجهت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيراً أمنياً لرعاياها في العراق عقب التهديدات التي أطلقتها فصائل مسلحة منضوية في الحشد الشعبي، وبسبب الإحتجاجات الأخيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في تحذيرها، إن على موظفي بعثتها تجنب أي منطقة قد تشهد خروج إحتجاجات, وذلك بعد تحول بعض الاحتجاجات إلى العنف، وتسببَ ذلك في سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكر التحذير الأمني الذي أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد أن على موظفي بعثتها وضع قيود على تحركاتهم خلال شهر محرم وخاصة خلال الأيام القريبة من يوم عاشوراء، من الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر وحتى الجمعة المقبلة نظراً للإغلاق المتوقع للطرق والحشود غير المتوقعة.

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