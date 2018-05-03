قوات الشرعية اليمنية تتقدم في صعدة وفرار الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلعت مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية وقواتِ الجيش اليمني في محافظةِ صعدة، حيثُ فرضتْ قواتُ الشرعية حصارا على منطقة آل صبحان في مديرية باقم، شمالي المحافظة.

واستطاعت القواتُ خلال الساعات الماضية، التقدمَ مسافة كيلومترَين غربي آل صبحان، بعد قصف مكثف عليها بمختلِفِ الأسلحة، مما أجبرَ الحوثيين على الفرار.

ولم تمنع التضاريس الوعرة في باقم، قوات الشرعية من التقدم فيها على عدة محاور، حيث باتت تسيطر على تلال المنطقة.

وتقوم قوات الشرعية بعمليات تمشيط واسعة للمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وتحظى قوات الشرعية بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، والتي قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في المديرية، ودمرت مخزنا للأسلحة ومركبات عسكرية للانقلابيين.

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