السعودية تؤكد أنها استهدفت صالح علي الصماد في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت السعودية في تغريدة لسفيرها في واشنطن على موقع تويتر، أن القوات الجوية السعودية قتلت صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي للمتمردين الحوثيين في اليمن الذي سقط في ضربة جوية في 19 من أبريل في محافظة الحديدة.

وكانت وكالة الانباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون أعلنت في بيان مقتل الصماد ظهر الخميس الماضي في غارة جوية للتحالف على محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وتحت وسم "#مملكة_الحزم"، كتب السفير السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمد الله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح".

وأضاف السفير السعودي أن الصماد "توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان."

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