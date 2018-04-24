هل مقتل الصماد بداية انهيار الحوثيين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي لمليشيات الحوثي صالح الصماد ضربة موجعة وقاصمة للمليشيا، وسيؤثر ذلك على وضعها السياسي والعسكري بمزيداً من الإرباك والتخبط.

مصرع القيادي الحوثي، صالح الصماد وجه ، ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، والسبب ان القتيل كان الرقم 2 في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى التحالف العربي لدعم الشرعية.

ولقي الصماد الذي ترأس ما سمي "المجلس السياسي الأعلى" مصرعه يوم الخميس بغارة للتحالف العربي، حسبما قال الحوثيون.

مراقبون عدوا مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد تطورا يزيد من حالةِ التخبط التي تعيشها ميليشيات الحوثي ، وأن من شأنه رفعَ حدة الصراعات في صفوف الحوثيين وإضعاف معنويات مقاتليهم.

ولا شك أن قتل الصماد سيزيدُ طين هزائمها بلة في جبهةِ الساحل الغربي ويغرق ميليشيا الحوثي في مزيد من التخبط وبالرغم من أن المليشيات بدت وقد رتبت للأمر بعناية قبل إعلان النبأ إلا أنها عادت فأعلنت ما سمته بحالة الاستنفار القصوى في صنعاء ومناطق سيطرتها،فقد شهدت العاصمة صنعاءانتشارا واسعا لمسلحي الحوثي عقب إعلان مقتل الصماد.

ونشرت الميليشيات مسلحين ونصبت نقاط تفتيش في عدد من أحياء العاصمة وفي شوارع مدينة ذمار جنوب العاصمة ايضا ..

ما يعكس تخوف قادتها من صدامات قد تحدث بين أجنحتها المتصارعة والتي كان الصماد يقود أحدها في مواجهة خصمه رئيس ما تسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ومن ورائه عبد الكريم الحوثي عم زعيم المليشيا ومن يقال أنه القائد الفعلي لها.

وبمصرعه تكون الميليشيا قد خسرت أحد اقوى أركانها خصوصا وأن الصماد يوصف في أدبيات الانقلاب بالقائد الأعلى لقوات المليشيا أو ما يسمونها بالقوات المسلحة، والتي حاول الصماد قبل مقتله لملة شتاتها في الساحل الغربي وتحديدا في الحديدة.

وأيا كان الامر فإن مقتل الصماد يعدُ خسارة هي الأكبرُ للميليشيا على صعيدِ القيادات، وهو حدثُ سيصعد من وتيرةِ الصراع داخل الجماعة ويضعفُ معنوياتِ مقاتليها في الجبهات، ويصل بتردداته إلى طهران التي استثمرت في الصماد حيث أعدته ودربته لسنين طوال.

معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد النسي

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