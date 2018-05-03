حكم المؤبد على أجنبيات من تركيا وسوريا ومن شرق أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت المحكمة الجنائية العراقية بالسجن المؤبد بحق ثماني أجنبيات بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ودخول أراضي العراق بصورة غير شرعية.



وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبدالستار البيرقدار إن الإرهابيات الأجنبيات المدانات تحملن جنسيات تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وسوريا.



وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبدالستار البيرقدار أن الأحكام على الإرهابيات صدرت وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد إنقضاء مدة محكومياتهن.



ويعلن مجلس القضاء الاعلى بين فترة وأخرى عن إعتقال متهمين بقضايا جنائية وإرهابية بينهم أجنبيات إنتمين الى داعش بعد دخولهن بصورة غير شرعية الأراضي العراقية.



وفي 17 نيسان/أيريل الجاري أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم داعش خلال محاكمة جرت في بغداد حيث إدعت بأن زوجها خدعها.



كما حكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي على أكثر من 300 من الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي.



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