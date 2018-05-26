طرابلس تنفي حصار الميليشيات لمقر الحكومة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



نفت السلطات الأمنية في طرابلس تقارير تحدثت عن حصار نفذته مليشيات مسلحة لمقر حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية.

وكانت أنباء ترددت عن حصار مليشيات مسلحة لمقر حكومة الوفاق الوطني، فجر اليوم السبت، وقيامها بطرد الحرس التابع للمجلس الرئاسي وسط المدينة.

وأفادت تلك الأنباء سيطرة المليشيات، المكونة مما يعرف بـ"كتيبة ثوار طرابلس" ومليشيات أخرى، على قناة "ليبيا الرسمية" التابعة للمجلس الرئاسي بطريق الشط شرقي طرابلس.

يأتي ذلك فيما ذكرت مديرية أمن طرابلس نفيها ما تداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مجموعة مسلحة تحاصر المجلس الرئاسي.

وشهدت العاصمة طرابلس أمس الجمعة، خروج مئات الليبيين في مظاهرات للمطالبة بطرد المليشيات المسلحة من مقراتها التي تتمركز فيها داخل العاصمة.

وحمل المتظاهرون الرايات البيضاء مطالبين بخروج كتيبة "باب تاجوراء" من مقرها الموجودة به على خلفية قتلها مدنيين في المنطقة.

وتعاني طرابلس منذ عام 2014 انتشار الكتائب المسلحة، التي دخلت العاصمة بأمر من تنظيم الإخوان الإرهابي لمحاربة الجيش الليبي.

و كانت قد حاصرت ميليشيات مقر حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، فجر السبت، وطردت الحرس التابع للمجلس الرئاسي وسط المدينة.

كما سيطرت الميليشيات، المكونة مما يعرف بـ"كتيبة ثوار طرابلس" وميليشيات أخرى، على قناة "ليبيا الرسمية" التابعة للمجلس الرئاسي بطريق الشط شرقي طرابلس.

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