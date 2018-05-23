حفتر يوجه رسالة لأهل درنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر إن الجيش سيقاتل حتى إستعادة مدينة درنة من الإرهابيين وممن يحملون السلاح ضد الجيش.

ودعا حفتر سكان درنة إلى الوقوف إلى جانب الجيش لتخليص المدينة من الإرهابيين كما دعا من إنتمى إلى المجموعات الارهابية إلى تسليم أنفسهم.

وكان قد أعلن القائد العام مطلع شهر أبريل الماضي تحرُكَ القوات المسلحة لتحرير درنة من سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأعقب كلمة حفتر، سماع دوي تجدد الاشتباكات المتقطعة قي المحور الجنوبي الغربي لمدينة درنة بين قوات الجيش الوطني وفصائل إرهابية مسلحة في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

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