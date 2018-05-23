التحالف العربي يدمر زورقين حوثيين هددا ناقلة بالبحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دمرت مقاتلات التحالف العربي، زورقين للميليشيات الحوثية هددا ناقلة نفط في البحر الأحمر.

ولجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المفخخة لاستهداف السفن والموانئ البحرية، وزرع ألغام بحرية في محاولة لإيقاف الملاحة واستهداف السفن على سواحل البحر الأحمر.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قُتل فريق من خبراء زراعة الألغام يتكون من 5 أشخاص على متن زورق حربي تابع للميليشيات الحوثية بقصف صاروخي للجيش الوطني اليمني خلال محاولتهم زراعة ألغام قبالة سواحل ميدي.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، دمرت قوات التحالف زورقاً مفخخاً ومسيراً لميليشيات الحوثي كان يستهدف ميناء المخا، غرب اليمن.

ولجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المفخخة لاستهداف السفن والموانئ البحرية، وقاموا بزرع ألغام بحرية في محاولة لإيقاف الملاحة واستهداف السفن على سواحل البحر الأحمر.

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